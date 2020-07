Frau bedroht und getreten : Nach Raub: Polizei schnappt Täter

Foto: dpa/Carsten Rehder

Saarbrücken Die Polizei konnte am Dienstag einen 30-Jährigen aufspüren, der am Freitag, 19. Juni, in Saarbrücken eine 56-Jährige aus Ottweiler berauben wollte. Die Frau hatte am Mittag in einem Café an der Berliner Promenade gesessen, als der Mann an sie herantrat, Geld forderte, sie beleidigte und drohte: „Ich steche dich ab!