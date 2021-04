Corona-Nachweismöglichkeiten im Regionalverband Saarbrücken : Das Netz der Teststationen wächst

Regionalverband Bald rund 9000 Schnelltests pro Tag in 16 Zentren im Regionalverband möglich.

(red) Das Angebot an Corona-Schnelltestzentren im Regionalverband (RV) wächst nach Ostern. Dem RV zufolge kommen zu den zwei vom Land betriebenen sowie den bisherigen elf dezentralen Testzentren in dieser Woche drei Standorte hinzu: Am 6. April geht ein Schnelltestzentrum im Einkaufszentrum Saarbasar in Betrieb. Kostenlose Tests sind ab dem 8. April auch vor der Filiale der Drogeriemarkt-Kette DM in Rilchingen-Hanweiler, Konrad-Adenauer-Straße 10, möglich. Dasselbe gilbt ab dem 9. April vor der DM-Filiale in Sulzbach, Quierschieder Weg 3e. In Kooperation mit den Kommunen sowie mit externen Anbietern sind weitere Schnelltest-Zentren in Planung, zum Beispiel am Hauptbahnhof in Saarbrücken, wo es am 12. April losgehen soll.