Saarbrücken : Nach Ladenschluss: Neunjähriger löst Alarmanlage aus

Foto: dpa/Friso Gentsch

Saarbrücken Ein Neunjähriger hat in Saarbrücken nach Ladenschluss den Alarm in einem Elektromarkt ausgelöst. Er hatte am Computer gezockt – und wohl die Zeit vergessen.

Das hat die Polizei am Mittwochabend mitgeteilt. Kurz nach 20 Uhr hatten die Angestellten des Ladens das Licht gelöscht, der Junge war von niemandem bemerkt worden – bis der Alarm losschlug. Erst da fiel auf, dass sich jemand im Verkaufsraum aufhielt. Doch statt eines Einbrechers fand man den Grundschüler.