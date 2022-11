Ermittlungen gegen GIU-Chef : Nach Korruptionsvorwürfen: Einbruch bei Saarbrücker Wirtschaftsförderungsgesellschaft GIU

Saarbrücken Im Gebäude der städtischen Saarbrücker Wirtschaftsförderungsgesellschaft GIU wurde laut Polizei am Wochenende eingebrochen. Was bislang bekannt ist.

Übers Wochenende wurde bei der städtischen Saarbrücker Wirtschaftsförderungsgesellschaft GIU auf den Saarterrassen in Saarbrücken-Burbach eingebrochen, wie das Landespolizeipräsidium am Montag bestätigt. „Aktuell läuft die Spurensicherung vor Ort“, so Stephan Laßotta, Sprecher des Landespolizeipräsidiums, der Einbruch wurde erst am Montagmorgen gemeldet. Angaben, wo genau eingebrochen und was entwendet wurde, könne die Polizei noch nicht machen.