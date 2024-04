„Niederträchtig“, „Dreist“, „Überblick verloren“ Streit nach Karstadt-Rettung in Saarbrücken – CDU geht auf Ex-Partner FDP los

Einst waren sie Partner in der Jamaika-Koalition im Stadtrat Saarbrücken. Und auch nachdem die Grünen das umstrittene Dreierbündnis vor knapp zwei Jahren krachend platzen ließen, sah es zunächst so aus, als würden CDU und FDP gedeihlich zusammenarbeiten. Man werde sich für den Rest der Legislaturperiode untereinander abstimmen „und dann schauen, wie wir die Mehrheiten im Rat für unsere Inhalte gewinnen“, so lautete das Versprechen.