Nach Hochwasser an Pfingsten Warum Heringsmühle und Großblittersdorfer Straße mehrere Monate gesperrt bleiben müssen

Für die Autofahrer sind die Staus und umständlichen Umleitungen ein ständiges Ärgernis. Der Starkregen, dem das Hochwasser folgte, hatte im Saarbrücker Osten Erdrutsche verursacht. Seitdem sind die Heringsmühle in Fechingen, der Brühl in Fechingen, der Staffelberg zwischen St. Ingbert und Ensheim sowie die Großblittersdorfer Straße am Sonnenberg voll gesperrt. Den Flughafen erreicht man nur noch über Umwege, Ortsunkundige tun sich schwer. Anwohner leiden in einst ruhigen Straßen in Fechingen plötzlich unter Durchgangsverkehr und haben schon eigene Tempo-30-Schilder aufgestellt oder Protest auf Baustellenschilder gesprüht.