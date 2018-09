Dudweiler feiert für die Kinder

Das städtische Referat Kinder in der Stadt (KidS) veranstaltet mit Partnern am Samstag, 15. September, 11 bis 17 Uhr, ein großes Kinderfest in Dudweiler. Am Dudweiler Anger zwischen der Dudo-Galerie und dem Bürgerhaus können Jungen und Mädchen an verschiedenen Stationen tanzen und spielen. Die jungen Besucher können unter anderem Tassen bemalen, Stockbrot backen und Seifenblasen machen. Zauberer, Puppentheater, spannende Geschichten. Spaß-Sportarten, Helfer auf vier Pfoten und die Tanzschule Bootz-Ohlmann ergänzen das vielfältige Angebot der vielen Institutionen in Dudweiler.

In Zusammenarbeit mit dem Kinder- und Elternzentrum (KIEZ) Dudweiler, dem Jugendamt, der Diakonie Saar und der Partnerschaftlichen Erziehungshilfe macht die Stadt Saarbrücken dieses bunte, kostenlose Treiben für Kinder möglich. Im vergangenen Jahr lockte das ursprünglich als einmalige Veranstaltung geplante Fest bei strahlendem Sonnenschein rund 2000 Gäste. Wegen dieses Erfolges beim jungen Publikum geht die Aktion nun in die zweite Runde.