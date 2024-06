Polizei ermittelt wegen schweren Landfriedensbruchs Ausschreitungen nach EM-Spiel Türkei gegen Portugal in Saarbrücken

Glasflaschen werden geworfen, Personen mit Stühlen attackiert – auf der Berliner Promenade in Höhe des Rabbiner Rülf-Platzes in Saarbrücken ist es am Samstag zu gewalttätigen Szenen kommen. Das zeigt ein Video der Auseinandersetzung, das der Saarbrücker Zeitung vorliegt. Zu den Ausschreitungen soll es nach dem EM-Spiel zwischen der Türkei und Portugal gekommen sei. Portugal gewann das Spiel mit 3:0.