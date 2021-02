Anwohner fühlen sich nach Einbrüchen in Brebach allein gelassen : Polizei setzt auf Präsenz nach Einbrüchen

Brebach Eine Serie von Eigentumsdelikten zieht in Brebach noch laufende Ermittlungen nach sich.

Hilferuf an die SZ: Bürger, die anonym bleiben wollen, haben in einem Brief auf Straftaten im Brebacher Gewerbegebiet Am Langfeld hingewiesen. Es geht um einen Autoaufbruch und um Symbole am Tor einer dort ansässigen Firma, welche die Verfasser des Briefs als Erkennungszeichen einer Bande deuteten. Die Eigentümer wandten sich an die Polizei und baten diese um eine verstärkte Präsenz vor Ort. Außerdem ersuchten sie die Stadt, die Lampen Straße Am Langfeld zu reparieren. Dort leuchte nur jede zweite Laterne.