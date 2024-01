Von heute auf morgen abgeschafft Nach Aus für Schulbushaltestelle in Gersweiler – Ries (SPD) fordert Rückverlegung

Update | Gersweiler · Bezirksbürgermeisterin Isolde Ries (SPD) will sich mit der Abschaffung der Schulbushaltestelle an der Katharina-Weisgerber-Schule in Gersweiler nicht abfinden. Und hat nun konkrete Forderungen.

12.01.2024 , 05:00 Uhr

Bis zu den Weihnachtsferien sah die Schul-Bushaltestelle an der Katharina-Weisgerber-Schule in Gersweiler so aus. Nun ist ist außer Betrieb. Foto: Esther Brenner

Wenn der Bezirksrat West am 18. Januar tagt, steht die Schulbushaltestelle an der Katharina-Weisgerber-Schule in Saarbrücken-Gersweiler ganz oben auf der Tagesordnung. Bezirksbürgermeisterin Isolde Ries (SPD), die die Haltestelle 2019 gemeinsam mit der Schule und der Saarbahn initiiert hatte, wird einen Antrag einbringen, der ihren Erhalt fordert.