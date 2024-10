Streit um fragwürdiges „Sonderangebot“ Antisemitismus-Beauftragter nimmt Einladung an – Saarbrücker Restaurant beklagt „Rufmord“

In dem bundesweit beachteten Streit über ein Sonderangebot eines arabischen Restaurants in Saarbrücken am Jahrestag des Massakers der Terrororganisation Hamas in Israel hat der saarländische Antisemitismus-Beauftragte Prof. Roland Rixecker (SPD) einem Treffen mit dem Restaurantchef zugestimmt. Wie Mohamed Rahman am Montag der SZ sagte, habe Rixecker erklärt, er sei „sehr gerne“ zu einem Besuch im „Habiba“ und einem „offenen Gespräch“ bereit. „Es läge mir daran, Ihre Auffassung in Erfahrung zu bringen“, betonte Rixecker demnach. Einen Termin für das Treffen gibt es bislang aber nicht.