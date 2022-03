In der Scharnhorsthalle : 35 neue Ukraine-Flüchtlinge angekommen: Was sie im Massenlager in St. Arnual erwartet

In der Saarbrücker Scharnhorsthalle kamen am Freitag 35 Flüchtlinge aus der Ukraine unter. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Man habe in der Scharnhorsthalle in St. Arnual eine „menschenwürdige Notlösung“ für 87 Flüchtlinge geschaffen. Das sagt Oberbürgermeister Conradt. 35 Kriegsflüchtlinge kamen dort am Freitag an.