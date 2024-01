Am Sonntag Nach AfD-Geheimtreffen: Bündnis ruft zu Demo gegen Rechts in Saarbrücken auf

Am 14. Januar um 15 Uhr versammelt sich auf dem Landwehrplatz in Saarbrücken ein vielfältiges Bündnis, das von den Jusos Saar ins Leben gerufen wurde, um im Rahmen einer Demonstration gegen Rechts ein starkes Zeichen zu setzen. Unterstützung erfährt das Bündnis aus den saarländischen Landesverbänden der Jusos, der Grünen Jugend, der Linksjugend, den Jungen Liberalen, der Jungen Union, dem Landesjugendring, Fridays For Future, der DGB Jugend, dem Change Network und dem Jungen Forum. Gemeinsam streben sie an, unter dem Motto "Nie wieder ist jetzt!" ein eindeutiges Statement für eine bunte und vielfältige Gesellschaft abzugeben.