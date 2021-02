Willi Hartz geht in Ruhestand : 49 Jahre vorbildlicher Einsatz für die Feuerwehr

Eschringen Verabschiedung von Willi Hartz in Eschringen im kleinen Kreis und Livestream für die Kameraden im Internet.

Ein Tag später - dann hätte der Geburtstag von Willi Hartz auf jedem Feuerwehrauto gestanden: „112“. Hartz ist aber am 10. Februar geboren und hat es knapp verpasst. Brandinspekteur Tony Bender erzählt diese Anekdote und sitzt dabei zuhause am Computer, während ein ganz kleiner Kreis von Feuerwehrleuten am Eschringer Gerätehaus der Feuerwehr steht, um Willi Hartz am 10. Februar 2021, dem Tag seines 65. Geburtages, aus dem aktiven Feuerwehrdienst zu verabschieden, wie es das Gesetz ohne Ausnahme vorsieht. Eine Blaulicht-Parade mit Feuerwehrautos, ein Fackelzug, ein Ehrenspalier – das hätte es normalerweise gegeben. Wie es guter Brauch ist bei der Feuerwehr.