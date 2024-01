Nach zehn Jahren ist Schluss Beliebtes Geschäft in Saarbrücken schließt seine Pforten

Nach zehn Jahren ist Schluss mit Sneakern und Streetwear: Das Bekleidungsgeschäft No. 10 Store in der Saarbrücker Fröschengasse wird zu machen. Das Aus verkündete der Store auf Social Media. „Es ist Zeit für einen neuen Abschnitt“ heißt es in einem Instagrampost von Anfang Januar. „Wir möchten Euch auf diesem Weg ‚Tschüss’ sagen und uns bei all unseren Freunden, Supportern & Kunden für 10 Jahre No.10 bedanken.“