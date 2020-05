Wo es summt unnd brummt : Nabu startet Zählaktion „Insektensommer“

Saarbrücken Unter dem Motto „Zählen, was zählt“ startet der Naturschutzbund (Nabu) von Donnerstag, 29. Mai, bis Sonntag, 7. Juni, sowie vom 31. Juli bis zum 9. August erneut eine Insektenzählung in Deutschland.

Naturfans sind bundesweit aufgerufen, die Summer, Brummer und Krabbler in ihrer Umgebung zu beobachten und unter www.insektensommer.de online zu melden – oder über die kostenlose Nabu-App „Insektenwelt“. Sie enthält über 120 in Deutschland häufige vorkommende Arten. „Ziel des Insektensommers ist es, auf die enorme Bedeutung der Insekten aufmerksam zu machen und für den Schutz dieser Tiergruppe zu sensibilisieren“, sagt Dr. Julia Michely, Landesvorsitzende des Nabu Saarland. „Jeder kann mithelfen, Daten zur Artenvielfalt und Häufigkeit der Insekten zu sammeln.“ Beobachten kann man fast überall: Garten, Balkon, Park, Wiese, Wald, Feld, Teich, Bach oder Fluss. Das Beobachtungsgebiet soll nicht größer sein als etwa zehn Meter in jede Richtung vom eigenen Standpunkt aus.