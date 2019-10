Landesverband will Kita-Naturbotschafter ausbilden : Nabu sucht Senioren für Natur-Projekte in Kitas

Lebach Der Nabu im Saarland will mit Seniorinnen und Senioren in ausgesuchten Kindertagesstätten Naturoasen schaffen. Hierzu sucht der Landesverband „naturbegeisterte Menschen“, die sich zu so genannten Kita-Naturbotschaftern ausbilden lassen möchten.

Mit acht Workshops im ersten Jahr und drei Erfahrungstreffs zur Netzwerkbildung im zweiten Jahr soll das nötige Wissen und Grundlagen vermittelt werden. Die Senioren werden darin geschult, Kinder in Kindertagesstätten mit konkreten Naturschutzaktionen für die biologische Vielfalt und für nachhaltige Entwicklung zu begeistern, teilt der Nabu mit. Der Landesverband setze dabei auf das Erfahrungswissen der Senioren. Dank der Förderung im Bundesprogramm „Biologische Vielfalt“ und durch das Saar-Umweltministerium könne die zu Beginn 2020 startende Ausbildung kostenlos angeboten werden.