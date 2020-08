Öffentlichkeitsfahndung : Mutmaßlicher Brandstifter von Güdingen wegen mehrerer Überfälle und Brandstiftungen gesucht

Saarbrücken Die Polizei fahndet nach dem mutmaßlichen Brandstifter von Güdingen, der neben dem Überfall auf die Tankstelle in Spiesen-Elversberg einen weiteren Überfall auf seiner Flucht begangen haben soll.

Der 32-Jährige hatte am Montagmorgen zunächst in Kleinblittersdorf ein Auto gestohlen, anschließend eine Tankstelle in Spiesen-Elversberg überfallen und am Nachmittag sein Elternhaus in Güdingen in Brand gesetzt, wie die Polizei mitteilt. in der Nacht zum Dienstag soll er außerdem im Firmengebäude seines Arbeitgebers in Berg bei Wörth in Rheinland-Pfalz Feuer gelegt haben. Hier sei wie bei seinem Elternhaus ein erheblicher Sachschaden entstanden, sagt die Polizei. Mittwochmorgen gegen drei Uhr überfiel er, laut Polizei, in Windischeschenbach in der Oberpfalz in Bayern eine weitere Tankstelle und erbeutete Bargeld und Zigaretten.