Gastronom soll brutal attackiert worden sein Mutmaßlich homophober Gewaltangriff bei CSD in Saarbrücken

In den Kommentarspalten zeigten sich viele Menschen bestürzt über den Angriff. In über 100 Beiträgen brachten die User ihr Ensetzen und zum Teil auch ihre Wut über die Tat zum Ausdruck. “Nicht nur der Vorfall macht mich zornig, sondern auch das feige von hinten. Dir eine schnelle Genesung“, heißt es in einem Kommentar. Auch andere Kommentare gehen in eine ähnliche Richtung: „Unfassbar, da fehlen einem echt die Worte. An einem fest angegriffen zu werden, an dem wir uns so feiern und zeigen, wie wir sind. Gute Besserung und schnelle Genesung.“