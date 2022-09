Musikanten und gute Gastgeber : Die Lyra sorgt für jede Menge Leckereien

Eschringen Der Musikverein will seine Fangemeinde am Wochenende mit den Eschringer Musik- und Gourmettagen erfreuen.

Der 160 Mitglieder starke Verein feiert seinen 95. Geburtstag. Aus diesem Anlass steigen an diesem Samstag, 3. September, und am Sonntag 4. September, die Musik- und Gourmettage auf dem Eschringer Festplatz.

Es ist das größte Fest des Ortes und schon der dritte musikalische Höhepunkt des Jahres. Nach dem Musikfest am 1. Mai lud der Musikverein Lyra im Juni zum Open-Air-Konzert „Rock und Pop trifft Polka“ ein. 400 Leute kamen damals. „Es war eines der besten Konzerte, bei dem ich jemals dabei war. Die Musik, die tolle Atmosphäre mit vielen Lichtern im Dunkeln, der Applaus und nicht zuletzt auch das tolle Wetter. Es war einfach traumhaft schön. Die Gäste haben nach dem Konzert unbedingt eine Wiederholung gefordert. Mal sehen, was wir tun können“, sagt Saxophonist Frank Vogelgesang.

Als Abschluss der Event-Reihe zum 95-jährigen Bestehen steht am 3. Advent noch ein Adventskonzert in der Eschringer Pfarrkirche an. Der Jahreshöhepunkt sind aber die Musik- und Gourmettage. Fünf Ensembles treten an den beiden Tagen auf. Und es gibt eben Feines für den Gaumen. Neben den Menüs stehen Käse- und Schinkenplatten und Currywurst im Honig-BBQ-Stil auf dem Speiseplan.