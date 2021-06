Eschringen : „Lyra“ Eschringen probte erstmals nach 200 Tagen

Eschringen Die Corona-Pandemie hat fast alles verändert. Nicht zuletzt für Orchester wie die „Lyra“ Eschringen. Jetzt hatte das Warten auf den Neubeginn ein Ende.

(red) Freudentag für den Musikverein „Lyra“: Nach sieben quälend langen Monaten Corona-bedingter Zwangspause war die erste Probe vor der Eschringer Sporthalle. 25 Mitglieder und Dirigent Jürgen Nisius musizierten – unter Einhaltung der Corona-Auflagen – mit Freude und Engagement. Nach mehr als 200 Tagen ohne Musizieren war es schön, mal wieder eine Polka oder einen Marsch anzustimmen – natürlich gemäß den Corona-Bestimmungen im Freien. Trotz dieses Lichtblicks ist das Jahr schon so gut wie gelaufen, wird doch immer noch eine Veranstaltung nach der anderen abgesagt. Nun bereitet die „Lyra“ wie im vorigen Jahr eine „öffentliche Probe“ für Mariä Himmelfahrt am 15. August vor. Die Musikerinnen und Musiker sind gespannt, wie sich der Sommer entwickelt und was die Landesregierung an Lockerungen zulässt – oder eben nicht.