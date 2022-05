Und der Schweitzer bläst die Tuba : Das jüngste und das älteste Mitglied musizieren gemeinsam

Jill Vogelgesang ist mit 16 Jahren das jüngste, Karl Schweitzer mit 86 Jahren das ältestes aktive Mitglied im Musikverein Lyra Eschringen. Im Juni stehen beide gemeinsam auf der Bühne. Foto: Heiko Lehmann

Eschringen Wenn der Musikverein Lyra Eschringen am 11. Juni ein Open-Air-Konzert gibt, spielt Jill Vogelgesang (16) die Querflöte und Karl Schweitzer (86) die Tuba.

So langsam aber sicher häufen sich die Tage, an denen sich Karl Schweitzer nachmittags in den Keller seines Hauses begibt und dort seine Tuba auspackt. „Normalerweise reichen die wöchentlichen Proben, um das Niveau einigermaßen zu halten. Aber vor Konzerten wird es ernst. Da übe ich jeden Tag, um richtig vorbereitet zu sein“, sagt Karl Schweitzer. Nicht viel anders sieht es bei Jill Vogelgesang aus. Sie spielt Querflöte und geht auch sehr akribisch an die Sache heran, wenn ein Konzert vor der Tür steht. „Also es muss jetzt nicht unbedingt sein, dass ich jeden Tag zu Hause übe, aber ich übe so lange alleine, bis ich das Gefühl habe, dass ich alles einwandfrei kann“, sagt Jill Vogelgesang.

Am 11. Juni stehen die beiden erstmals bei einem Konzert zusammen auf einer Bühne. Der Musikverein Lyra Eschringen wird in diesem Jahr 95 Jahre alt, am 11. Juni steigt auf dem Festplatz in Eschringen ein Open-Air-Konzert unter dem Motto Polka trifft Rock und Pop. „Nervös? Nein, ich werde nicht mehr nervös. Die Zeiten sind vorbei. Ich freue mich viel mehr darauf, dass wir nach Corona endlich wieder spielen dürfen“, sagt Karl Schweitzer. Er ist 86 Jahre alt und das älteste aktive Mitglied im Eschringer Musikverein. Jill Vogelgesang ist 16 Jahre alt und das jüngste aktive Mitglied des Orchesters. „Oh ja, ich bin noch nervös, und wie“, sagt sie und grinst. „Aber sobald das Konzert losgeht und das erste Stück gespielt ist, ist alles wieder gut“, sagt die Schülerin des Leibniz-Gymnasiums in St. Ingbert.

Karl und Jill sind Eschringer Originale. Unterschiede gibt es nicht nur im Alter. „Mein Vater und meine beiden Brüder waren schon im Musikverein, und ich bin dann auch mitgegangen. Fußball spielen durfte ich damals nicht wegen der Verletzungsgefahr“, erinnert sich Schweitzer an das Jahr 1952, als er zunächst Tenorhorn spielte und später auf Tuba umstieg, da zwei ältere Männer in den 1950er Jahren mit dem Musizieren aufhörten. Sein Vater Alois Schweitzer war Gründungsmitglied des Vereins. Jill Vogelgesang ist dagegen ein Eigengewächs des Eschringer Musikvereins, wie es im Buche steht. Seit Jahren betreibt der Musikverein an der Grundschule in Ensheim eine Musik-AG. Und genau dort machte Jill im Alter von neun Jahren zum ersten Mal mit. „Ich habe mich schon immer für Musik interessiert und wollte einfach mal bei der AG mitmachen. Am meisten fasziniert mich das gemeinsame Musizieren. Das ist einfach ein tolles Gefühl“, sagt die 16-Jährige. Wie sie stammen fast alle Mitglieder des Eschringer Jugendorchesters aus der Musik-AG in der Grundschule. Eine große Gemeinsamkeit der beiden Musiker aus völlig unterschiedlichen Generationen ist das Engagement im Verein. Der gelernte Maurer Schweitzer, der mittlerweile seit 72 Jahren im Verein Musik macht, war schon 1. und 2. Vorsitzender seines Vereins. „Wenn Feste anstehen und es etwas zu helfen gibt, sind beide mit vollem Elan dabei und ihnen ist nichts zu viel. Wir sind sehr stolz auf die beiden“, sagt Dennis Bernhard, der Vorsitzende des Eschringer Musikvereins. Ein großer Unterschied zwischen damals und heute ist auch das musikalische Repertoire. „Wir haben damals ein paar Märsche oder Polka gespielt, das war es. Heute ist die Musik wesentlich vielfältiger, und das Tuba-Spielen ist auch um einiges schwerer geworden. Als ich angefangen habe, kannte kein Mensch die Wörter Rock und Pop. Ich kann nur staunen, wenn ich die Jugend heute spielen höre“, sagt Karl Schweitzer. Auch er kann heute alle Stücke spielen, musste aber über die Jahre immer neue Techniken lernen. „Wir sind mit dieser Art zu spielen aufgewachsen, von daher ist das für uns normal. Aber wer weiß, vielleicht ist Querflöte spielen in 70 Jahren ja auch etwas ganz anders“, sagt Jill Vogelgesang und lacht. „Aber wenn du dann ein Interview geben musst, hast du wenigsten schon Erfahrung. Für mich war das heute das erste Interview“, sagt Karl Schweitzer und lacht auch.