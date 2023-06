Fest mit Fuge, Crêpes und bunten Figuren Musikfestspiele Saar bringen Pariser Charme nach Saarbrücken

Einen „Esprit Paris“ beschwören die Musikfestspiele Saar in diesem Jahr, und wer an Paris im Sommer denkt, kommt schnell auf Montmartre. Einen Hügel mit Kirche gibt es in Saarbrücken auch, vielleicht lässt sich etwas Pariser Flair dorthin zaubern, dachten sich die Veranstalter. Zumal Saarbrücken noch mit Schloss, Schlossgarten und Gastronomie auftrumpfen kann.