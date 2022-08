„Musik unter Kastanien“ mit Nicole Johänntgen & Band in Bildstock : Der Sound von New Orleans in Bildstock

Mit mitreißendem Groove und viel New-Orleans-Feeling begeisterte Nicole Johänngen mit ihrer Band die zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörer am Bildstocker Rechtsschutzsaal bei „Musik unter Kastanien“. Foto: Petra Pabst

Bildstock In der Reihe „Musik unter Kastanien“ war am Sonntag in Bildstock die aus dem Saarland stammende Saxofonistin Nicole Johännten mit Band zu Gast.

Da staunten selbst die Veranstalter nicht schlecht. Bereits eineinhalb Stunden vor Konzertbeginn kamen die ersten Gäste und sicherten sich die besten Plätze an den Bierzeltgarnituren unter den schattigen Bäumen vor dem Bildstocker Rechtsschutzsaal. Von da an riss der Besucherstrom nicht mehr ab. Eilig wurden weitere Sitzgelegenheiten geschaffen und herangetragen, damit auch jeder, der gekommen war, Gelegenheit bekam, das sommerliche Gefühl und die Lebensfreude, die das Quartett neben seinen Instrumenten im Gepäck hatte, mitzubekommen. Die Stiftung Rechtsschutzsaal, das Kulturforum des Regionalverbandes und die Arbeitskammer des Saarlandes hatten gemeinsam eingeladen zu „Musik unter Kastanien“. Mit dem zweiten Konzert dieser Musikreihe in diesem Jahr lockte die aus dem Saarland stammende Saxofonistin Nicole Johännten zusammen mit Marc Roos an der Posaune, Clemens Kuratle am Schlagzeug und Victor Hege am Sousafon (gewissermaßen der „große Bruder“ der Tuba) wieder weit über 100 Zuhörerinnen und Zuhörer nach Bildstock und stellte mit dieser Formation ihre CD-Reihe „Henry“ vor.

Henry, das ist eine Hommage von Nicole Johänntgen an Papa Heinrich, von dem sie in ihrer Jugend frühmorgens oft mit der Posaune geweckt worden war. Erfrischend, nostalgisch und mitreißend interpretierte die Minibrassband großartigen, von New-Orleans-Jazz inspirierten Jazz ohne Kabel, Strom oder Verstärker.

„Danke, dass Ihr gekommen seid und Freunde mitgebracht habt. Es macht so viel Freude vor Publikum zu spielen – Livemusik klingt jeden Tag anders. Sie verändert sich mit jeder Lokalität und mit jedem Publikum. Das Publikum ist übrigens das fünfte Bandmitglied – und je mehr Power ihr gebt, desto mehr Power geben wir zurück“, feuerte die Wahlschweizerin ihr Publikum an, das sich das dann auch nicht zweimal sagen ließ. Die fröhliche Leichtigkeit der Combo sprang schon sehr bald auf die Zuhörer über. Der erdige Sound bildete die Basis für die Stücke, die Nicole Johänntgen und ihre Band mit großartiger Spielfreude immer wieder für spannende Improvisationen nutzen. Häufig gab es Zwischenapplaus und Gelächter für witzige musikalische Wendungen und Klänge – da rumpelte, wummerte, hupte, schmetterte und trillierte es.

Die vier Vollblutmusiker machten mächtig Dampf, solistisch wie auch im Zusammenspiel, da kamen die Beine ins Wippen und die Hände ins Klatschen. Musik, die vom Moment lebt, ehrlich gespielt und vom Augenblick inspiriert – vom heiteren „Henry“ über bedächtige Melancholie in „Oh yes, my friend“, um dann wieder „Fahrtwind“ aufzunehmen und auf die Tanzfläche zu locken mit Titeln wie „Discoland“ und „Zydeco“. „Too Loose“ wiederum kam sehr harmonisch und melodisch an, eine wunderbare Entspannung, bevor mit „Nola“ wieder getanzt werden durfte. „Nola“, so erzählte die Bandleaderin, sei einem fünf Jahre alten Mädchen auch dem schweizerischen Chur gewidmet. Die Kleine sei ein Riesenfan der Saxofonistin, liebe es, zu deren Musik zu tanzen. So ging es dann auch den Zuhörern am Rechtsschutzsaal. Der Titel „Tanzbär“ sei wiederum dem Sousafon-Spieler Victor gewidmet – und erkläre sich selbst. Tatsächlich konnte der Musiker mit dem riesigen Instrument auf seinen Schultern kaum eine Sekunde still stehen, sprang und hüpfte und spielte gewissermaßen mit seinem ganzen Körper.