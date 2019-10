Theater-Karrieren : Eine Musik-Erlebnis führte zur Berufung

Marie Smolka als Susanna und Markus Jaursch als Figaro auf der Bühne des Saarländischen Staatstheaters. Foto: Martin Kaufhold/SST/martinkaufhold.de ;Martin Kaufhold

Saarbrücken Es war ihr nicht in die Wiege gelegt, doch heute singt und spielt Marie Smolka am Theater in Saarbrückern.

Eine Karriere als Sopranistin war Marie Smolka wirklich nicht in die Wiege gelegt. Wir sitzen in ihrem Lieblingscafé, sie erzählt, wie sie zur Musik kam. Draußen schüttet es, aber hier drinnen wird eine andere Welt lebendig. Marie Smolka, die in der tschechischen Bergarbeiterstadt Ostrau (Ostrov) geboren wurde, erzählt von ihrer Kindheit: Von Ausflügen mit den geliebten Großeltern in die Hohe Tatra, von stimmungsvollen Abenden am Lagerfeuer, von den gemütlichen Stunden mit Verwandten und Freunden in der Datscha, von der Weite der malerischen Landschaften – „wie in einem russischen Märchen“, sagt sie, „wild ist es dort, aber auch pur und rein – wahrhaftig.“

Sie verwendet diese Adjektive öfter, für sie sind das Schlüsselworte im privaten Leben wie auf der Bühne. Darum sei die „Susanna“ in Figaros Hochzeit – derzeit am Staatstheater – auch ihre Traumpartie: Eine junge Frau auf der Suche nach der eigenen Bestimmung, nach der Wahrheit und der Wahrhaftigkeit. „Es gibt ja Rollen, zu denen man eine starke Verbindung spürt, dann wieder andere, die einem fremd sind. Aber man profitiert immer, auch persönlich, bekommt Anstöße für das eigene Leben.“

Info Marie Smolkas Rollen: Marie Smolka ist seit der Spielzeit 2018/2019 am Saarländischen Staatstheater in folgenden Rollen besetzt: Als Musetta in „La Bohème“ (Wiederaufnahme), als Susanna in „Die Hochzeit des Figaro“ und als Valencienne in „Die Lustige Witwe“ (Premiere am 26. Oktober). www.staatstheater.saarland

Und Marie Smolka mag Mozart, denn seine Opern sind für sie das „wahre Leben“: „Er hat sich beim ‚Figaro’ was getraut, ein Tabu-Thema auf den Tisch gelegt und die Menschen so handeln lassen, wie sie eben sind.“ Wenn dann noch eine wunderbare Frau (Eva-Maria Höckmayer) Regie führe wie bei der derzeitigen Inszenierung, dann werden Nuancen menschlichen Handelns deutlich, dürfen Gefühle und Emotionen gezeigt werden. Dann, so Marie Smolka, springe der Funke der „Wahrhaftigkeit“ auch aufs Publikum über. Für sie sind das wahre Glücksmomente.

Zwar beginnt sie schon als Sechsjährige mit Klavierspielen, aber erst als Jugendliche, nachdem die Familie nach der Wende von Tschechien nach Darmstadt umgezogen war, beginnt sie zu singen. Zuerst im Schulchor des Justus-Liebig-Gymnasiums, später im Extra Chor des Hessischen Staatstheaters. Während andere Mädels sich in Diskos vergnügen, wird die Chorprobe der feste wöchentliche Treffpunkt ihrer Freundinnen-Clique und für Marie der Eintritt in die faszinierende Welt des Theaters, die sie nicht mehr loslassen wird. Immer wieder bekommt sie kleine Solo-Rollen, dann das Schlüsselerlebnis – ausgerechnet im Figaro! Sie soll eines der Schäferinnen-Ständchen „Due donne“ (zu Figaros Hochzeit) singen, doch der zugewiesene Gesangslehrer überschüttet das junge Mädchen mit Technik, fast versagt ihre natürliche schöne Stimme. Der Dirigent Marc Albrecht rettet und gibt ihr einen Satz mit, der sie prägen wird: „Marie, lass los und vertraue der Musik!“

Doch es wird noch Jahre dauern, bis sie diese Botschaft für sich annehmen und umsetzen kann. Nach dem Abitur studiert Marie Smolka erst Pharmakologie, singt jedoch nach wie vor im Extrachor. Dann passiert etwas: Chor und Extrachor führen Mahlers 2. Sinfonie, die „Auferstehungs-Sinfonie“ au, sie sitzt mitten im Orchester, „diesem Klangteppich“, als die Musik sie durchdringt, nie gekannte Gefühle und Empfindungen hervorbringt. „Es war, als durchlebe ich ein Leben von der Geburt bis zum Tod. Ich war erschüttert, was Musik in mir erzeugen kann.“

Marie Smolka. Foto: Martin Kaufhold/SST/martinkaufhold.de