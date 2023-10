Linksfraktion im Saarbrücker Schloss will gestalten Linksfraktion im Saarbrücker Schloss unbeeindruckt von Wagenknecht

Dreht sich jetzt alles um den Auszug von Sahra Wagenknecht und ihrer Getreuen aus der Linkspartei? Nein, in der vierköpfigen Linksfraktion im Saarbrücker Schloss bleibt man gelassen, keiner will sich auf den Verein der Wahl-Merzigerin und Gattin Oskar Lafontaines einlassen. „Ich bin sowieso nicht mehr in der Linkspartei. Aber nicht wegen Wagenknecht, sondern wegen des Landesgeschäftsführers Andreas Neumann“, sagt der 78-jährige Sigurd Gilcher.