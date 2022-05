St Arnual : Museum St. Arnual erinnert am Sonntag an den „König von Daarle“

Museum St. Arnual erinnert am Sonntag an den „König von Daarle“

St Arnual Am Internationalen Museumstag erinnert der Trägerverein des St. Arnualer Hauses mit Daten und Fakten an den ungewöhnlichen Daarler Künstler Hans-Joachim Müller.

„Wer war der König von Daarle?“ heißt eine Präsentation im Museum St. Arnual. Anlass ist der Internationale Museumstag am Sonntag, 15. Mai. Der „Versuch einer Dokumentation“ solle auf einen ungewöhnlichen Saarbrücker Künstler aufmerksam machen, erklärt der Trägerverein des Museums. Dabei gehe es um Daten und Fakten zur Person Hans-Joachim Müller (1909-1994) und um einen Einblick in das umfangreiche Werk des Malers und Zeichners, sagt der 2. Vorsitzende Wolfgang Kerkhoff. Das Museum zeigt als Dauerleihgaben der Stadt eine Reihe von Originalbildern Müllers. Der Frage nach dem Ursprung seines Uznamens „König von Daarle“ geht ein Porträt nach, das Adalbert Hansen 1982 für den SR gedreht hat und das bei der Veranstaltung gezeigt wird. Beginn ist am 15. Mai um 15 Uhr in der Augustinerstraße 7, der Eintritt frei. Bis 18 Uhr sind die Bestände sowie die Wechselausstellung „Kunst ist nah“ zu erkunden.