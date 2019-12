Kolumne Saarmóó : E silwernes Nixelsche

Foto: SZ/Robby Lorenz

Ebbes saan, dòòdebei wisse, was má tadsäschlisch saad, unn dann ach noch rischdisch vástann werre, das sinn drei Paa Schuh. Hann isch má als klään Bubsche ebbes gewinschd, z.B. zu Weihnachde, is das abgewimmeld worr: Du krischd e silwernes Nixelsche unn e goldnes Wadeweilsche!

Von Peter Eckert

E Nixelsche? Vum Andersen-Märschebuch hann isch die klään Meerjungfrau gekannd, e Nixemädsche. Sowas in Silwer, also wie e Häring? Noch schwierischer es Wadeweilsche. Wade sinn unne hinne an de Bään, was also soll das heische? Späder hann isch begriff: Um Fischfraue unn Unnerschenggel gehd‘s nidd. Nää! Ein silbernes kleines Nichts und ein goldenes Wart-ein-Weilchen. Kurz: Es gebbd nix!

Zu „nix“ had’s ach e umgekehrdes Missváständnis forr e klääner Sabrigger genn. Unser Nachbaa had als de (!) „Niddnix“ erwähnd und dòòmid änner gemännd, demm nix in de Kròòm passd, bei demm, egal was, alles „nidd“ unn „nix“ zähld. Der Mann had also geschwädzd, ohne se wisse, was. Jòhrzehnde späder erfahr isch vum Jean-Louis Kieffer: Alles Quadsch! Die (!) „Nittnix“ is e rischdischi Nixefraa vun dá Nied, die Nied-Nixe also.

E anneres Fabelwese waa frihjer endrädseld: Disch soll de Halegger holle! Halegger? E kompleddes Rädsel. Uffgeleesd gleisch am eerschde Daach in dá Wahlheimad Differten: Das is de Habischd!

Geh‘má raus aus dá Heimad in de groose deidsche Spròòchraum. Was hann dòò die Leid geje klääne Hehle in Felse? Unsere Neandertaler-Vòrfahre ware se reschd zum Unnerschlubbe. Unn in kaddolische Geeschende sidd má se ach ofd als Lourdes-Grodde. Was soll dòòdraan schleschd sinn? Was also männd e bekannder Polidiger, wenn á (mid Seesche vum Duden) läsderd, unser Regierung wär „grottenschlecht“? Dass se hohl is? Odder sisch in rá Hehl vákriesche soll? Fubbes! Kroddeschleschd, ob das Word aus em Schwäbische kummd, wääs isch nidd, awwer zum eerschde Mòòl geheerd hann isch’s dòò vòr fuffzisch Jòhr. Bloos gehd’s dòò nidd um Grodde, sondern um Kröten. Krodde sinn hald känn Streischeldiere. Dass se „nur“ nidzlisch sinn, helfd „nidd“ unn „nix“, wenn Dummpraddler se kroddeschleschd váschille. In „hohle“ Käbb kann’s hald „grottenschlecht“ zugehn. Dòò is de Vástand ofd e „Nixelsche“, wenn ach känn silwernes. Denne Leid solld má saan: Bevòr de die Klabb uffmachschd, „waad e Weilsche“, so lang, bis de wääschd, was de schwädze duschd! Unn wenn nidd, soll disch vun mir aus de Halegger holle! Odder?