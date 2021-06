SZ-Mundartkolumne von Günther Hussong : Loblied uff „Groo“

Meer hann Summer – lange Daa, Sunn, Badeweiher, Wäärm unn bunte Faarwe. Bunt iss joo scheen unn gut – awwer manch enner odder enns treibt‘s als emoo zu bunt.

Fa mich iss „Groo“ e scheenie Farb, Hochdeitsch hääßt‘s „grau“, awwer „gräulich“ heert sich genau so „grausam“ an wie „greulich“ – unn viel krien doo ‚s kalte Grause.

Groo gelt als langweilisch, traurisch unn unufffällisch. Wann de Himmel lang groo iss, krien ma die Flemm unn siehn die ganz Welt „groo in groo“ – awwer ma braucht halt joo als emoo aa Reen. Nennt ma jemand „grooie Maus“, iss das net grad e Kompliment - awwer e „bunter Vochel“ iss bestimmt net schlauer. Grooe Klääder sinn unufffällig, awwer aa dezent unn vornehm – sieht ma moo vun Jogginghose ab. Unn de Deitsche ehr Lieblingsfarb bei Audos iss groo. egal, wie bunt ma‘s hann wolle.

Groo iss e Mischung vun Schwarz unn Weiß – moo heller, moo dunkler. Obwohl‘s in de Mitte leit, steht‘s nie im Mittelpunkt. Heit kenne viel Leit lääder Goddes nur Schwarz odder Weiß – ma muss kenn Hellseher sinn, fa schwarz se siehn. Die Wohrhäät leit awwer fascht immer im grooe Bereich, in de Welt iss selte ebbes ganz schwarz odder weiß. Trotzdem wolle viel schnelle unn eenfache Antworte, fa net lang iwwerleje se misse. Ma iss immer uff de Seit vun denne, wo denke wie ma selbscht. Das iss joo bequem – ma wääß schun vorher, wer „Freind“ odder „Feind“ iss. Unn so hacke immer meh Leit, wo veschiedener Meenung sinn, uffenanner rom, statt uffenanner insegehn.