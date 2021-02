Mundart-Kolumne von Karin Peter : Deer alt Lottringer

Diesen besonderen Schrank würde unsere Autorin niemals verkaufen. Schließlich hat das Familienerbstück schon viele Jahre auf dem Buckel.

Et wòòr én de fóffzijjer Jòhren. Dò macht ihr Dogder e Krankebesuuch bei se. Deer hott dòòmòòls Antiquitääte gesammelt. Er gesitt de Ooma ihr Schaff, éss meh wie begääschdert vaan dat antiek Meewelschdéck ó wéll et ónbedéngt fó vill Geld abkaafen. De Ooma awwer, die iwwerleet nét lang ó männt: „Wat deer Schaff aa mei Dogder wäärt éss, éss deer mier schó lang wäärt. Deer Schaff bleift!“ Et wòòr doch schließlich en Erfschdéck vaan ihr Schweschder. Ó jétzer wóscht se eerscht, wat sie foor eppes Exkwisittes én ihr Schlòòfschduff schdehn hott.