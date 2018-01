später lesen Im Zoo Multimedia-Vortrag über Reisen in die Mongolei Teilen

Am Mittwoch, 10. Januar, wird um 19.30 Uhr die Winter-Vortragsreihe im Forscherhaus des Saarbrücker Zoos fortgesetzt. Der Biologe und Naturfotograf Ralf Kohl berichtet unter dem Titel „Steppe, Wüste und viel mehr“ von seinen Reisen in die zentrale Mongolei. In dem reich bebilderten Vortrag zeigt Ralf Kohl vielfältige Eindrücke aus dem zentralen und südlichen Teil der Mongolei, von gastfreundlichen Nomadenfamilien mit ihren Ziegen, Schafen, Yaks und Kamelen, von schroffen Bergen und Schluchten mit schäumenden Wasserfällen und von den Saxaulwäldern und den Sanddünen der Wüste Gobi. Auch die Tier- und Pflanzenwelt in der Mongolei ist Teil des Vortrags.