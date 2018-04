später lesen Fernweh Multimedia-Vortrag über Buthan FOTO: Klaus Hessenauer FOTO: Klaus Hessenauer Teilen

Am 19. April laden der „Nabu Landesverband Saarland e.V.“ und die Freunde des Abenteuermuseums zum Start einer neuen Vortragsreihe ins Nabu-Waldinformationszentrum am Forsthaus Neuhaus im Urwald vor den Toren der Stadt. An diesem Abend begibt sich Klaus Hessenauer mit den Gästen auf eine spannende Reise nach Bhutan ins Land des Feuerdrachen.