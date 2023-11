Drei Tage Rabatte Müller eröffnet noch diese Woche Riesen-Filiale in Saarbrücken – doch der Hotel-Start verzögert sich

Lange, lange wurde gebaut – diese Woche nun werden sich die Türen öffnen zum neuen Einkaufsmarkt der Drogeriemarktkette Müller in der Bahnhofstraße in Saarbrücken, in direkter Nähe zu C&A, der Europagalerie und dem ehemaligen Kaufhof. Um neun Uhr am Donnerstag sollen die ersten Kunden in die gut 2350 Quadratmeter große Filiale strömen können, teilt die Pressestelle des Konzerns auf SZ-Anfrage mit. Die nach Homburg, Neunkirchen und Saarlouis vierte Filiale im Saarland, insgesamt hat Müller über 900 in sieben Ländern, ist in dem Hotel-Neubau am Ende der Bahnhofstraße untergebracht, im Erdgeschoss sowie in der ersten Etage.