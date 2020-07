Fahrerin stürzte auf A 620 : Motorradfahrerin (47) bei Unfall in Saarbrücken schwer verletzt

Saarbrücken Auf der Autobahn 620 ist es in Saarbrücken zu einem schweren Unfall mit einer Bikerin gekommen.

Die 47-jährige Motorradfahrerin befuhr am Mittwoch, 1. Juli, gegen 13:30 Uhr die Autobahn 620 in Richtung Mannheim und stürzte mit ihrem Motorrad in Höhe der Wilhelm-Heinrich-Brücke in Saarbrücken. Die Frau rutschte etwa 20 Meter über die Fahrbahn der Stadtautobahn bis sie zum Liegen kam. Sie wurde dabei schwer verletzt.

„Glücklicherweise ist bei dem Sturz kein anderes Fahrzeug in der Nähe gewesen“, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch in Saarbrücken. Die Ursache des Unfalls ist bislang unklar. Die Frau aus Völklingen wurde nach dem Sturz in das Winterbergklinikum eingeliefert. Am Motorrad entstand hoher Sachschaden.