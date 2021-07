Protestfahrt durch Saarbrücken : Motorradfahrer kommen zur Demo nach Saarbrücken

Saarbrücken Motorradfahrer befürchten immer weitere Einschränkungen auf den Straßen, die allein sie treffen. Dagegen demonstrieren sie an diesem Sonntag mit einer Fahrt durch Saarbrücken.

Fahrverbote, Streckensperrungen und Tempolimits nur für motorisierte Zweiräder: Motorradfahrer fürchten eine immer weiter reichende Reglementierung und demonstrieren dagegen am Sonntag, 1. August, ab 11 Uhr in Saarbrücken. Den Veranstaltern zufolge ist die Protestfahrt seit Mai bei den Behörden mit 3000 Teilnehmenden angemeldet. Die Fahrt soll zugleich ein Zeichen der Hilfe und Anteilnahme für die Flutopfer sein. Es werde eine genehmigte Spendensammlung geben.

Die Aufstellung ist ab 10 Uhr auf der L 105, der Bliesransbacher Straße, in Fechingen. Möglich ist die Zufahrt zur L105 ausschließlich aus Richtung Kleinblittersdorf/Bliesransbach möglich. Die Polizei sorgt für eine Einbahnstraßenregelung. An der Aufstellfläche ist nur die rechte Fahrspur in versetzten Zweierreihen zu benutzen.