Muslimische Gemeinde will Skeptiker überzeugen : Erst Streit, dann Umbau – jetzt soll die Sulzbacher Moschee endlich Treffpunkt werden

Burhan Yagci, 1. Vorsitzender der Muslimischen Gemeinde Saarland, wäre froh, wenn viele Gäste der Einladung zum Besuch der Moschee folgen. Foto: Iris Maria Maurer

Sulzbach Darf eine Moschee in direkter Nachbarschaft überhaupt sein? Viele Zweifel schlugen der muslimischen Gemeinde im Saarland entgegen. An diesem Samstag öffnet die neue Moschee in Sulzbach erstmals ihre Türen für die Öffentlichkeit, stellt viele ihrer Aktivitäten vor und will Fragen beantworten.