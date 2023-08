Mordprozess gegen „Diktator“ in Saarbrücken Ehefrau nach verweigerter Umarmung getötet – Riegelsberger legt Geständnis ab

Bereits vorher habe es in ihrer Beziehung gekriselt, erzählte der Riegelsberger in seinem Geständnis. Die Beziehung der beiden hielt fast 40 Jahren. 40 Jahre, die für die Frau wohl die Hölle waren. Denn, so sagt es der Anwalt: „Nicht nur in der Weltpolitik“ gäbe es Diktatoren und Autokraten. Nein, auch in Familien gibt es die. Und sein Mandant Stefan S. sei solch ein „Familiendiktator“ gewesen. Den Entschluss, seine Frau zu töten, will der Angeklagte aber spontan gefasst haben, berichtet der SR am Montag.