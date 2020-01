Kostenpflichtiger Inhalt: Altersgrenze für Fahrerlaubnis : Mopedfahren ab 15 bald auch im Saarland

Der Bundestag hat den Weg frei gemacht für den Moped-Führerschein bereits ab 15 Jahren. Im Saarland dauert es allerdings noch. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Saarbrücken Seit 1. Januar darf jedes Bundesland per Landesverordnung selbst entscheiden, ob es die Altersgrenze um ein Jahr herabsetzt. Das Saar-Verkehrsministerium will noch auf Ergebnisse aus Pilotprojekten warten.

Künftig sollen schon 15-Jährige im Saarland Moped fahren dürfen. Das fordert der Landesverband der CDU-Arbeitnehmer (CDA). Ab dem 1. Januar dieses Jahres darf jedes Bundesland per Landesverordnung selbst entscheiden, ob es die Altersgrenze für den Führerschein Klasse AM um ein Jahr senkt. Das hatte der Bundestag im Oktober vergangenen Jahres auf Initiative von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) beschlossen. Die motorisierenden Zweiräder dürfen nicht schneller als 45 Stundenkilometer fahren und der Hubraum muss kleiner als 50 Kubikzentimeter sein. Sie sind zulassungsfrei, benötigen eine Betriebserlaubnis und ein Versicherungskennzeichen.

Die Absenkung der Altersgrenze wäre ein „Fortschritt für junge Auszubildende, beispielsweise in Handwerksberufen, und ganz allgemein ein Fortschritt für die Mobilität junger Leute“, begründet Marc Speicher, Landesvorsitzender der CDA und CDU-Landtagsabgeordneter, die Forderung. Sie erleichtere den Jugendlichen den Weg in die Schule oder zur Ausbildungsstelle – „insbesondere im ländlichen Raum, der oftmals schlecht an den ÖPNV angebunden ist“. Zudem erhoffe sich die CDA eine Entlastung der Familie, weil Eltern und Großeltern weniger oft den Nachwuchs fahren müssten. In Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern laufen bereits sei 2013 Pilotprojekte. Dort hätte es „positive Erfahrungen“ gegeben, sagt Speicher. Die Projekte wurden bis April 2020 verlängert.

Das Saar-Verkehrsministerium steht dem Mopedfahren ab 15 Jahren „sehr positiv gegenüber. „Das ist eine Möglichkeit, die Mobilität im ländlichen Raum für junge Leute einfacher zu machen“, sagt auch Ministerin Anke Rehlinger (SPD) auf Anfrage der SZ. Trotz allem müsse aber die Verkehrssicherheit gewährleistet bleiben. Deshalb warte das Saarland noch die Ergebnisse der Modellversuche in den ostdeutschen Bundesländern ab. „Wir stehen dazu auch in enger Abstimmung mit den rheinland-pfälzischen Nachbarn.“

Bereits 2018 hatte der FDP-Landeschef und Bundestagsabgeordnete Oliver Luksic den Moped-Führerschein ab 15 Jahren gefordert. Auch die Liberalen sehen nur Vorteile für Jugendliche, gerade in ländlichen Gebieten mit schwachem ÖPNV. Allerdings hatte Luskic vergangenes Jahr kritisiert: „Statt eines Flickenteppichs benötigt es aber eine bundeseinheitliche Lösung.“

Auch der ADAC befürwortet grundsätzlich ein gesenktes Mindestalter, weil „die Mobilität von Jugendlichen speziell auf dem Lande verbessert werden“ könne, wie eine Sprecherin sagt. Doch auch der Automobilclub bemängelt, dass es keine bundeseinheitliche Regelung gibt und empfiehlt, „diese neue Option in allen Ländern zu nutzen“. Nichtsdestotrotz müssten auch mögliche Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit abgewogen werden. Diejenigen Bundesländer, in denen der Führerschein mit 15 schon seit Jahren erprobt wird, sollten weiterhin die „Unfallzahlen und die Mobilitätswirkungen intensiv“ beobachten. Nach den bisherigen Erkenntnissen hätten sich „allerdings sowohl die Verkehrssicherheit als auch die Fahrzwecke nach Absenkung des Mindestalters auf 15 Jahre nicht bedeutsam verändert“. So sei die Zahl der Unfälle fast proportional zur Zahl der ausgestellten Fahrerlaubnisse gestiegen. „Eine Altersabsenkung auf 15 Jahre ist auf Basis der bisherigen Evaluationsergebnisse vertretbar“, sagt die ADAC-Sprecherin. Auch Marc Speicher verweist auf die Pilotprojekte der ostdeutschen Bundesländern. „Die bisherigen Erfahrungen dort haben gezeigt, dass es keine Auswirkungen auf den Sicherheitsaspekt gibt.“ Ob die Jugendlichen mit 15 Jahren bereits reif genug sind, sei individuell unterschiedlich. Das könne nicht allein am Alter festgemacht werden. „Aber ich traue ihnen die Verantwortung zu“, sagt Speicher.

Detlef Mühlast vom Landesverband der Fahrlehrer würde die Absenkung der Altersgrenze ebenfalls begrüßen. „Wir sehen das sehr positiv. Zumal die Bundesländer im Osten schon seit Jahren gute Erfahrungen gemacht haben.“ Dort hätten die Fahrlehrer sogar bis zu 600 Prozent mehr Anmeldungen für den Führerschein Klasse AM verzeichnet. Auch Mühlast ist sich sicher, dass die Mobilität der Jugendlichen verbessert werde – und die Sicherheit. Denn das Fahren mit Mofas, die nur 25 Stundenkilometer schnell sind und die die 15-Jährigen derzeit fahren dürfen, sei sehr gefährlich. „Manchmal überholen die Autos mit nur 20 bis 30 Zentimeter Abstand, trotz Gegenverkehr“, warnt Mühlast. Solche riskanten Manöver im Straßenverkehr könnten zwar auch den Mopedfahrern blühen, mit 45 Stundenkilometer sind sie aber zumindest etwas schneller als ihre Mofa-Kollegen. „Und ich schätze, dass rund 80 Prozent aller Mopeds frisiert sind – also noch deutlich schneller unterwegs sind“, sagt Mühlast.