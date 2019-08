Ohne Auto mobil : Das Molschder Muli ist sehr gefragt

Malstatt Das Malstatter Lastenfahrrad-Projekt, das auf ein Transport-E-Bike setzt, ist für den Nachbarschaftspreis nominiert.

Der Stadtteilverein, der sich vor allem für weniger Autoverkehr in der Lebacher Straße engagiert, „agiert als Stellvertreter eines Netzwerkes von mobilitätsinteressierten Malstatter Initiativen und Organisationen, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, Alternativen zum motorisierten Individualverkehr nicht nur zu fordern sondern auch zu leben“, heißt es in einer Vereins-Mitteilung. Zu dem Netzwerk gehören unter anderem der Verein Weltveränderer und der Allgemeinde Deutsche Fahrrad-Club (ADFC).

Bei diesem „auch zu leben“ hilft das Muli. Das mit einem unterstützenden Elektromotor ausgestattete Lastenfahrrad wird den Malstattern kostenlos zur Verfügung gestellt. Um etwa mit der Familie eine Radtour in den „Urwald am Rande der Stadt“ zu starten, wie der Verein schreibt, „oder aber auch mittelschwere Hausgeräte beim Umzug zu transportieren“.

Und dann habe sich gezeigt: „Es gibt in Malstatt gerade bei älteren Menschen eine große Nachfrage nach Einkaus- und Lieferdiensten, und so wird von den Initiatoren abgefragt, ob zukünftig ein solcher Service mit dem Lastenfahrrad organisiert werden kann.“ Standort des Molschder Mulis ist eine Garage im Stadtteilgarten in der Lebacher Straße, die gleichzeitig als Ladestation genutzt wird. Das E-Muli, sagt Guido Vogel-Latz eigene sich dafür hervorragend, es sei „ein alltagstaugliches Gerät“. Es sei sehr gefragt, in den Sommerferien habe es sogar Tage gegeben, an denen das Muli „überbucht“ war. Kein Wunder also, dass die Muli-Initiative eins von 106 Projekten bundesweit ist, die für den deutschen Nachbarschaftspreis nominiert worden sind.