Vereine besorgt : Kunstrasen-Verbot bedroht Saar-Jugendfußball

Mikroplastik

Laut einer aktuellen Studie des Frauenhofer-Instituts ist der Sportbereich der fünftgrößte Verbreiter von Mikroplastik. Besonders über Regen, Abwasser und das Waschen von Kleidung und Schuhen gelangen Kunststoffe in umliegende Flüsse und schließlich auch in die Meere. Den Wissenschaftlern zufolge gelangen durch Sportplätze alleine in Deutschland knapp 11 000 Tonnen Mikroplastik pro Jahr in die Umwelt.