Sulzbach kontra Corona : Mobile Teststation in Brefeld und Schnappach

Brefeld/Schnappach Ab diesem Donnerstag, 27. Mai, soll in Brefeld an der Moschee jeden Donnerstag zwischen 10 und 12 Uhr eine mobile Teststation stehen. Das teilt die Stadt Sulzbach mit. In Schnappach macht die Station dann am Donnerstagnachmittag von 13 bis 15 Uhr Halt – und zwar auf dem Sportplatzgelände der SV Schnappach.