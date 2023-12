450 überdachte Plätze Mitten in Saarbrücken: Parken für drei Euro am Tag – neuer Betreiber lockt mit Kampfpreis

Wenig bringt die Volksseele so sehr zum Kochen wie die vermeintlich horrend hohen Parkgebühren in Saarbrücken. Fast immer, wenn schlecht über die Landeshauptstadt geredet und geschrieben wird, vorwiegend in den Sozialen Medien, sind die Parkgebühren Thema. Und die Kritik ist zum Teil ja berechtigt.