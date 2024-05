Vor Karstadt Mitten in Saarbrücken fehlen vorerst 30 Fahrradstellplätze

Es fing damit an, dass plötzlich die Fahrradbügel rund um die Treppe zur Diskonto-Passage an der Fürstenstraße beim Karstadt weg waren. „Einfach so, über Nacht, ohne Ankündigung“, wunderten sich Saarbrücker mit Rad, die die Saarbrücker Zeitung am vorigen Freitag an Ort und Stelle antraf. Manche vermuteten gar, da seien Diebe am Werk gewesen, waren doch die Radbügel „sauber direkt über dem Boden abgeflext“. Die Stadt hätte die Bügel doch sicher an den Schrauben gelöst und entfernt, um sie noch weiternutzen zu können, fachsimpelten einige.