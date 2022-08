12. bis 15. August in Saarbrücken : „12. Phantasie- und Mittelaltertage“ in Saarbrücken: Das erwartet Mittelalter-Fans

Die Attraktionen und das Ambiente der Phantasie- und Mittelaltertage im Deutsch-Französischen Garten (hier ein Foto von 2019) sollen die Gäste in eine ferne Vergangenheit entführen. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Abtauchen in eine andere Zeit: Am 12. August beginnen im Deutsch-Französischen Garten in Saarbrücken die „12. Phantasie- und Mittelaltertage“ mit über 120 Händlern und Handwerkern sowie einem bunten Rahmenprogramm.

Eine Reise in die Vergangenheit erwartet vom 12. bis 15. August die Besucher des Deutsch-Französischen Gartens. Dann sind dort die „12. Phantasie- und Mittelaltertage“ mit rund 120 Händlern und Handwerkern sowie einem Rahmenprogramm.

„Im Jahr 2021 war die Veranstaltung trotz der Corona-Bestimmungen gut besucht“, erinnert sich Veranstalter Gerd Drenkow. Statt der sonst üblichen 20 000 bis 25 000 Gäste seien aber viel weniger Besucher gekommen, sagt Drenkow. Nun hoffen er und seine Leute, dass 2022 wieder viel mehr Mittelalterfans den Weg in den Deutsch-Französischen Garten in Saarbrücken finden.

Karten-Vorverkäufe in ganz Deutschland und sogar in Europa

Noch lasse sich allerdings keine Prognose aufstellen. Auffällig seien aber die vielen Karten-Vorverkäufe in ganz Deutschland und sogar in Europa. „Heute ging beispielsweise ein Ticket auf die Reise nach Italien“, sagt Drenkow.

Dennoch habe die Veranstaltung unter der Corona-Pandemie gelitten: „Viele Markthändler und Künstler gibt es durch die Corona-Krise nicht mehr“, beklagt der Veranstalter. Dies betreffe vor allem die kleinen Handwerker aus der Umgebung, die ihre Tätigkeit aufgegeben haben und wieder ihrem alten Job nachgehen. „Das macht es für mich als Veranstalter auch schwerer, ein gutes Programm beziehungsweise einen guten Markt zu bieten“, erklärt Drenkow.

„12. Phantasie- und Mittelaltertage“: Das Programm

Ein gutes Beispiel sei diesbezüglich eine Mittelalterband gewesen, die im Jahr 2020 zur Attraktion des Abends werden sollte und sich nun nach zweimaligem Verschieben aufgelöst habe. „Generell hat sich auch infrastrukturell so viel geändert, dass man wieder bei Null anfängt“, sagt er. Trotzdem gibt es auch Grund zur Freude: „Dieses Jahr haben wir sehr viel auf Musik geachtet. Die Seemuschel wird fast den ganzen Tag bespielt. Mit den ‚Gossenpoeten‘ und ‚Stellarys‘ haben wir sogar zwei tolle Newcomer-Acts ins Programm aufgenommen, die die Besucher garantiert überraschen werden“, sagt Drenkow.

Die „Gossenpoeten“ treten bereits seit ein paar Jahren auf den Bühnen zahlreicher Clubs und Festivals in ganz Deutschland auf. Die junge Folk-Band aus Franken bringe mit ihrer „Gute-Laune-Musik jeden in Feierlaune“, verspricht der Veranstalter. Nach dem Debüt-Album „Nah am Folk“ (2018) veröffentlichten sie im Jahr 2020 ihr aktuelles Album „Tavernentempler“.

Das Ensemble setzt sich zusammen aus Darian, dem Dichter, dem Wandervogel, der Füchsin und Keya Vloitenspil. Am Samstag, 15 Uhr, und am Sonntag, 16.30 Uhr, spielen sie auf der Hauptbühne.

„Stellarys“ nennt sich die im Jahr 2020 gegründete Gruppe aus fünf überregional bekannten Musikern aus dem Südwesten. Am Sonntag, 14 Uhr, und am Montag, 16 Uhr, entern die Mittelalterrocker die Hauptbühne. Neu im Boot sei dieses Mal das Comedy Trio „Die heilige Dreischeusslichkeit“: „Ich freue mich schon auf die Abendshow“, betont Drenkow mit einem Schmunzeln.

Wie jedes Jahr wird es wieder Lesungen und Shows auf der „Drachenwinkel“-Bühne geben. Unter anderem präsentiert der Zauberer Kalibo den „Flohzirkus Tonga“ und zu späterer Stunde ein magisches Programm.

Eine Lesung für „Star Trek“-Fans lädt ebenfalls zum Verweilen ein. Es liest der Klingonisch-Lehrer Lieven L-Litaer. Er wird sein neues Buch „Qells boqHarmey – Alice im Wunderland“ vorstellen. Am Montagabend liest Christoph Dittert aus „Die drei Fragezeichen und der Mottenmann“. Zudem erwartet die Besucher im Deutsch-Französischen-Garten unter anderem ein Mittelalter-Jahrmarkt für Kinder und ein Ritterturnier.

Am Freitag, Samstag und Sonntag führt die Formation „Sidera Fire“ jeweils gegen 21.30 Uhr eine Feuershow auf. Die Gruppe möchte mit dem Element Feuer, aber auch mit hellen Lichtern den Nachthimmel zum Strahlen bringen. Mit Musik und Tanz sollen die Zuschauer in eine andere Welt entführt werden. Während die Erwachsenen den Feuerteil übernehmen, sind die Kinder ausschließlich für den LED-Lichter-Teil zuständig.

„Da das Corona-Thema leider immer noch gegenwärtig ist, werden wir Hinweisschilder mit Hygiene- und Abstandsinformationen aufhängen“, verspricht der Veranstalter. Die Nachfrage sei trotzdem momentan groß. „Die Leute freuen sich, dass die ,Phantasie und Mittelaltertage‘ wieder halbwegs normal über die Bühne gehen können“, betont Drenkow.

Eine schlechte Nachricht hat er trotzdem parat: Einen mittelalterlichen Weihnachtsmarkt wird es in diesem Jahr nicht geben.