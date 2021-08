Phantasie- und Mittelaltertage in Saarbrücken : Der Zauber kehrt in den Deutsch-Französischen Garten zurück

Ein Höhepunkt war der große Umzug der Heerlager bei den Phantasie- und Mittelaltertagen im August 2019 im Deutsch-Französischen Garten in Saarbrücken. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Zwei Jahre haben die Phantasie- und Mittelalterfreunde darauf warten müssen. Nach der Corona-Unterbrechung im vergangenen Jahr können sie sich auf drei bezaubernde Tage im Deutsch-Französischen Garten freuen. Was wird dort vom 13. bis 15. August 2021 geboten?

Seit 2010 treffen sich jedes Jahr im August Tausende Menschen im Deutsch-Französischen Garten (DFG) in Saarbrücken, um an einem verlängerten Wochenende drei Tage lang in die Welt von Phantasie und Mittelalter einzutauchen. Dem Saarbrücker Eventmanager Gerd Drenkow und seinem Team ist es in diesen Jahren gelungen, zugkräftige Künstlerinnen und Künstler auf das große Gelände des DFG zu verpflichten, ebenso wie Markthändler, die sowohl kulinarische Gelüste als auch die Freude an allerlei Kramwaren zu befriedigen wissen.

Doch im vergangenen Jahr fielen die Phantasie- und Mittelaltertage im DFG der angespannten Pandemie-Lage zum Opfer und erstmals seit dem Beginn im Jahre 2010 aus. Das soll in diesem Jahr vom 13. bis 15. August ganz anders werden. „Wir wollen der Leuchtturm für Euch sein. Ein Licht am Horizont.

Es wird ruhiger sein als sonst, und es müssen Hygieneregeln vorhanden sein. Aber das Wichtigste ist: Es findet wieder statt“, sagt Veranstalter Drenkow.

Die Hygieneregeln, die die Besucher einhalten müssen, beinhalten, dass an den Kassen entweder ein tagesaktueller, höchstens 24 Stunden alter negativer Corona-Test ab dem Alter von sechs Jahren vorzuweisen ist. Alternativ können die Besucher auch einen Impf- oder Genesenen-Nachweis plus Personalausweis mitbringen.

Zu den vielen Masken aus der Phantasie- und Mittelalterszene werden auch die Corona-Schutzmasken das Bild im DFG prägen. Denn an Ein- und Ausgängen, in Warteschlangen, bei Engpässen, in denen der 1,50-Meter-Abstand nicht eingehalten werden kann, in den Toiletten und beim Besuch von Händlern und Handwerkern sind Mund- und Nasenschutzmasken Pflicht. Zudem werden die Adressen von allen Besuchern zur eventuellen Kontaktnachverfolgung per Luca-App, per Corona-Warn-App oder schriftlich registriert.

Wenn all diese Corona-Hürden übersprungen sind, steht drei Tagen voller Vergnügen kaum noch etwas entgegen. „Neben den über 80 Händlern und Handwerkern, die Waren aus alter

Tradition herstellen und Gewerke vorführen, wird es auch wieder ein großes Show-Programm geben“, sagt Drenkow. Auf der Seebühne würden großartige Künstler zu sehen sein. Am Freitagabend, 13. August, werde die ehemalige Sängerin von Faun, Katja Moslehner, ihr Solo-Album in Saarbrücken live vorstellen, sagt Drenkow. Am Samstagabend trete die Folk-Truppe „Die Streuner“ auf, die ihre munteren Weisen zum ersten Mal auf den Mittelaltertagen darbieten würden. Die Gruppe „Waldkauz“ wolle am Sonntagabend mit ihren Pagan-Folk-Songs das Publikum verzaubern, sagt der Chef der Drenkow Medien aus dem Saarbrücker Ehrental.

Auch „alte Bekannte“ würden wieder zu sehen sein: William der Zauberer für die Kleinen, der Gaukler Timelino oder der hässliche Hans wollten wieder die Leute auf den Wegen belustigen. „Man kann wieder die tollen Kostüme unserer Tanzshow mit The Velvet Serpents bewundern“, gibt Drenkow einen Tipp. Auf der „Drachenwinkel-Bühne“ treten bekannte Autorinnen und Autoren aus der Fantasy-Szene wie Deana Zinßmeister, das Unterdeck-Team oder auch Lina Thiede, die junge Literatur-Preis-Gewinnerin, auf. Beim Mittelalter-Jahrmarkt erwarteten die Kinder viele Spiele. Und wenn es dunkel wird, leuchtet ein Leuchtturmlicht.