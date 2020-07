Gemeindearbeit in Corona-Zeiten : Protestanten feiern Gottesdienste weiter im Gemeindezentrum

Brebach Wie die Evangelische Kirchengemeinde Brebach-Fechingen/Bliesransbach ihre Angebote an die Erfordernisse während der Corona-Pandemie anpasst.

So sind zum Beispiel im Haus an der Jakobstraße die Sicherheitsabstände und Hygienevorschriften für die maximal zugelassenen 30 Gottesdienstteilnehmerinnen und -teilnehmer einzuhalten. Die von vielen geübte Rücksicht und das Einhalten der vorgeschriebenen Sicherheitsvorkehrungen hält Pfarrer Jirasek für unverzichtbar. „Damit tragen alle dazu bei, die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen und so allen Neuerkrankten eine angemessene medizinische Versorgung zu garantieren. Das betrifft nicht nur die an Covid19 Erkrankten.“