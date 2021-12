Mit Lyoner und Maggi : Diese Weihnachtskarten mit Saarland-Motiven machen richtig was her

Diese Weihnachtskarten mit Saarland-Motiven machen richtig was her

Saarbrücken Diese Weihnachtskarten aus dem Saarland werden den Empfängern sicherlich ein Schmunzeln ins Gesicht zaubern. Die Idee zu den weihnachtlichen Postgrüßen kam zwei Saarländern bei einem Herbstspaziergang.

Für die Illustration der Weihnachtskarten hat sich das Paar zine.zine.zine mit ins Boot geholt. Zine.zine.zine, das sind Elisa Rock, Merle Doppler und Céline Lehnert. Die jungen Frauen studieren Kommunikationsdesign an der Hochschule für Bildende Künste (HBK) in Saarbrücken und haben bereits ein Wendeposter und ein kleines Kochbuch mit saarländischen Rezepten illustriert.

„Wir wollten mit typischen Symbolen spielen, natürlich auch mit Klischees“, gibt die 25-Jährige zu. „Aber der Maggi-Verbrauch im Saarland ist auch deutlich höher als in anderen Bundesländern“, so die Psychologin. Statistisch verbraucht jeder deutsche Haushalt etwa einen halben Liter Maggi-Würze im Jahr. Das Saarland ist nach Angaben von Nestlé mit jährlich 812 Millilitern Verbrauch pro Haushalt bundesweit Spitzenreiter.

Die Saarbrücker Weihnachtskarte kommt dagegen sehr klassisch daher. Zu sehen ist die Ludwigskirche in einer Schneekugel. Auch Teile des Stadtwappens, wie die Rose und der Löwe, sind dezent in der Weihnachtskarte eingearbeitet.

Die Faltkarten und die Umschläge bestehen aus recyceltem Papier und können sowohl im Online-Shop als auch in ausgewählten Geschenkeläden im ganzen Saarland erworben werden. Unter anderem gibt es die Karten im Thalia Saarbrücken, in der Spielbar Saarbrücken, im Rettermarkt Rettich, in der Papeterie Ballin, im Wildside Store in der Fröschengasse, bei Pieper Saarlouis und bei Bücher König in Neunkirchen zu kaufen.