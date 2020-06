Mit der Waschmaschine auf großer Fahrt : Der TÜV hät’s vermutlich nicht erlaubt

Marco Reuther Foto: SZ/Robby Lorenz

Unser Kollege ist überzeugt: Die neuen Elektro-Roller in Saarbrücken mögen ja was ganz feines sein, aber so ein E-Scooter kann nie und nimmer mit einem Waschmaschinenkinderwagenroller mithalten.

Von Marco Reuther

Leise rollen sie, ganz leise, diese Elektro-Roller, auf Neudeutsch E-Scooter genannt, die man jetzt in Saarbrücken per App mieten kann. Unser mit 2 JS (Jungs-Stärken) angetriebene Spezial-Roller machte da schon mehr Getöse. Deutlich mehr. Ist aber auch schon so schlappe 45 Jahre her, dass wir als Krawallmacher in Saarbrücken durch Hohenzollern- und Werderstraße schepperten, damals schickte keiner die Polizei wegen nachmittäglicher Ruhestörung.

Jedenfalls gab es da auf dem Fabrikgelände meines Onkels diesen wunderbaren kleinen Schrottplatz. Das Spielen dort war selbstverständlich strengstens verboten, was natürlich bedeutete … (‘tschuldige, Onkel Karlheinz, aber du wusstest es ja eh schon). Jedenfalls lag da zwischen all dem Altmetall dieser Roller ohne Hinterrad, dann auch noch eine Kinderwagen-Achse mit großen Rädern dran und als Krönung diese leere Karosserie einer ausgedienten Waschmaschine ohne Frontteil. Und irgendwie brachten wir einen Mitarbeiter meines Onkels dazu, die Standfläche des Rollers so an der Waschmaschinen-Rückseite festzuschweißen und die Kinderwagen-Räder wie-auch-immer zu montieren, dass wir nun ein dreirädriges Fahrzeug hatten, mit dem einstigen Waschmaschinen-Gehäuse als überaus stabile, nach oben offene Karosserie.