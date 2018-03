später lesen Kurzmeldungen Mit dem Seniorenkreis zum Besinnungstag Teilen

Der Seniorenkreis St. Paul lädt ein zu einem Besinnungstag in Wemmetsweiler mit dem ehemaligem Hochschulpfarrer Joachim Kreier. Am morgigen Dienstag, 20. März, besteht dabei die Gelegenheit, mit anderen ins Gespräch zu kommen, einmal zur Ruhe zu kommen, durchzuatmen und Gemeinschaft zu erfahren. Abfahrt ist um 9 Uhr an der Kirche St. Paul. Haltestellen sind am Triebener Hof und an der Glashütte (Aral-Tankstelle). Die Teilnahmegebühr beträgt 12 Euro für Hin- und Rückfahrt, Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen, teilt der Seniorenkreis St. Paul mit.