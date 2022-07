357 Kilometer mit dem E-Bike durchs Saarland : Fahrradurlaub im Saarland: Durch geräuschvolle Biotope, vorbei an prachtvollen Weinbergen zu geschichtsträchtigen Denkmälern – und der Akku macht schlapp (mit Bildergalerie)

Foto: Heiko Lehmann 15 Bilder Etappe fünf: von Nennig nach Überherrn

Serie Nennig/Überherrn Unser Mitarbeiter Heiko Lehmann macht Urlaub „dehämm“: Mit dem Elektro-Rad unternimmt er eine große Saarland-Tour und berichtet in sechs Etappen täglich von Strecke, Sehenswertem und Erlebnissen. Heute die fünfte Etappe: von Nennig nach Überherrn.

Von Heiko Lehmann

Party an der Mosel. Während die Weinprobe am Ende der vierten Etappe alle gewünschten Effekte mit sich brachte, geht es gegen 22 Uhr ins Zelt zum Schlafen – dachte ich zumindest. Wenige Minuten später scheppern plötzlich die wildesten Bässe aller gängigen Party-Hits über den Campingplatz. Direkt am anderen Ufer der Mosel hat in Luxemburg ein Party-Boot angelegt und dort lässt es das Party-Volk mal so richtig krachen. Für einen kurzen Moment ist der Mitmach-Gedanke bei der Party tatsächlich in meinem Kopf, aber letztlich gewann der Gedanke an die fünfte Etappe nach Überherrn das Rennen – knapp 70 Kilometer, wobei Abstecher zu Sehenswürdigkeiten nicht eingerechnet sind. Also bei Partymusik einschlafen und am nächsten Tag topfit los.

Apropos Zelt. Nach der ersten Eingewöhnungs-Nacht ist es tatsächlich zu einem gemütlichen Zuhause geworden. Man sollte aber bei einer Tour mit Zelt bedenken, dass es jeden Abend auf und jeden Morgen wieder abgebaut werden muss. Viele, vor allem ältere Menschen, e-biken mit leichtem Gepäck auf dem Saarland Radweg und beziehen jede Nacht ein Hotel, was im Vergleich zum Zelten quasi aufwandslos ist. Vielleicht fünf oder sechs Menschen habe ich bislang auf der Tour getroffen, die ähnlich vollgepackt sind und im Zelt übernachten. Während sich ausnahmslos alle Saarland-Radweg-Fahrer grüßen und man irgendwie eine große Familie ist, sind die Vollgepackten so etwas wie eine eigene Gruppe in der Familie. Schon von weitem erkennt man die großen Gepäckträger, Sattel-und Lenkertaschen. Beim aneinander Vorbeifahren wird gewunken, gegrüßt und gelacht und jeder weiß von dem anderen sofort das tägliche Programm.

Entlang der Mosel startet durch die 14 Ortsteile große Gemeinde Perl die fünfte Etappe. Doch zunächst spielt nicht etwa der Weinanbau die große Rolle, sondern völlig unbekannte Geräusche. Hier ein Krächzen und ein ungewohntes Piepen, da dunkle und helle Töne. Ich befindet mich mitten im Europäischen Schutzgebiet Moselaue. An einem sogenannten Lauschpunkt, direkt an der Mosel, wird man aufgeklärt, wo man ist und was man hört. Mehr als 190 Vogelarten leben in den vielen Biotopen, die sich kilometerlang aneinander reihen. Die Ansage des Lauschpunktes kann man sich kostenlos auf seinem Handy anhören. Ich werde aufgeklärt. Das Krächzen war vom Haubentaucher, das schrille Helle vom Eisvogel. Fast das gleiche Naturschutzgebiet gibt es auch auf der anderen Moselseite in Luxemburg – dort Biodiversum genannt. Die Durchfahrt macht alleine schon wegen den ganzen Geräuschen Spaß.

In Perl geht es dann den ersten von fast zahllosen Bergen auf dieser Etappe hinauf. Und dann sieht man sie in voller Pracht, die unglaublich große Region, in der im Saarland überall nur Wein angebaut wird. Es gibt sogar einen Weinlehrpfad. Danach ist Radfahren in Reinform angesagt. Auf einer Länge von etwa 30 Kilometern gibt es als touristische Höhepunkte den Aussichtspunkt in Sehndorf, die römische Villa in Borg, die Wackenmühle in Rehlingen-Siersburg und den Duft- und Kräutergarten in Wallerfangen. Ansonsten geht es hoch und runter über die Felder des Landkreises Merzig und des Landkreises Saarlouis. Gelbe, rote, blaue und grüne Felder mit unglaublichen Weitblicken in alle Richtungen – und lustige Ortsnamen. Am Tag zuvor hieß ein Ort schon Faha. Auf der fünften Etappe fahre ich durch Eft – drei Buchsstaben, das wars. Je nach dem, wie oft man in seinem Leben seine Adresse aufschreiben muss, sparen die Efter im Vergleich zu den Einwohnern in Hellschen-Heringsand-Unterschaar in Schleswig-Holstein (längster Ortsname in Deutschland) durchaus Lebenszeit.

Weniger sparsam bin ich beim Auf und Ab mit der Akkulaufzeit des E-Bikes umgegangen – das gemütliche Fahren über Kilometer ohne Anstrengung macht einfach zu viel Spaß. In vielen Foren im Internet und auch in den sozialen Medien wird E-Biken durchaus kontrovers diskutiert. Es sei kein richtiges Radfahren und etwas für Weicheier, die sich nicht anstrengen wollen. Vielleicht sollte man E-Biken weder mit Fahrradfahren noch mit Mofafahren vergleichen. Ich empfinde es als tolles und neues und entspanntes Erlebnis, bei dem es auf dem Saarland Radweg richtig viel zu entdecken gibt. Wie zum Beispiel an der Nied. Ein Fluss, der scheinbar ein Paradies für Angler ist. Dort sehe ich zum ersten Mal einen behindertengerecht ausgebauten Angelplatz. Die beiden letzten Höhepunkte der fünften Etappe sind die Sendeanlage Europe 1 zwischen Berus und Ittersdorf sowie das Europadenkmal am Etappenziel Überherrn.

Der Akkustand zeigt noch elf Prozent, viel Turbo-Modus geht also nicht mehr. Und dann kommt plötzlich wieder eines dieser Schilder, die mich bislang nicht wirklich gejuckt haben. „Steigung: 100 Meter auf den nächsten 2,5 Kilometer“. Jetzt wird’s eng. Am Sender Euro 1 sind es noch sechs Prozent Akku. Im damals autonomen Saarland ging Europe 1 im Jahr 1955 als einer der ersten Privatsender überhaupt auf Sendung. In Deutschland waren zu dieser Zeit nur öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten erlaubt und private Sender verboten. Seit dem Jahr 2019 passiert bei Europe 1 aber nichts mehr und das große, eingezäunte Gelände dient nur noch zu Führungszwecken. Nun soll die spektakuläre Sendehalle auf dem Saargau dank einer Finanzspritze aus Berlin eine Zukunft als „Begegnungsstätte“ habe.

Die nächsten vier Prozent Akkuleistung gehen bei der Fahrt zum Europadenkmal flöten. Das Denkmal steht seit dem Jahr 1970 auf rund 360 Metern auf dem Linsenhübel in Überherrn. Ein Zeichen der deutsch-französischen Freundschaft, für das der ehemalige und erste Bundeskanzler Deutschlands, Konrad Adenauer, den Spatenstich setzte. Das Europadenkmal ist täglich Ausflugsziel von vielen Touristen, die zudem noch eine tolle Sicht ins Tal bekommen.